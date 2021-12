Cessione Inter, Zhang a Los Angeles: negli States non hanno dubbi, affare concluso!

SportFair

Da tempo si parla ormai di ‘cessione Inter’: Zhang è finito diverse volte sotto i riflettori per la possibile vendita della società. Il presidente del club nerazzurro aveva smentito queste voci, ma adesso c’è silenzio dopo i nuovi rumors.

Secondo i media statunitensi, infatti, l’affare tra Zhang e il fondo PIF, sarebbe concluso, per un miliardo di euro. Secondo i rumors attuali, Zhang Jindong, sarebbe volato a Los Angeles per parlare con i gruppi interessanti all’acquisto dell’Inter, mentre i vertici nerazzurri lavorano per vendere una parte del pacchetto, se non tutto.

“Nei prossimi giorni verrà dato un annuncio, con i nerazzurri che dovrebbero essere acquisiti per un sorprendente 1 miliardo di dollari (circa 900 milioni di euro) con PIF che sarà il maggiore azionista del Club. PIF è uno dei più grandi fondi sovrani con circa 400 miliardi di dollari in gestione e investimenti in 13 settori. Il motivo principale dietro la vendita della squadra è la sua difficoltà finanziaria. È noto che i proprietari cinesi, il gruppo Suning Holdings che ha acquisito la squadra di calcio nel giugno 2016 sono alla ricerca attiva di un investitore che si unisca a loro dal 2019 per assorbire parte della pressione“, spiega l’IBTimes.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, ancora non sarebbe fatta: Zhang sta valutando i tre possibili acquirenti statunitensi, concentrandosi su Daniel E. Straus, a capo di una società che gestisce un fondo che ha investito negli ultimi anni anche nello sport.