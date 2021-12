Pallone d’oro a Messi, Cassano è una furia contro: “lo scandalo è stato darlo a Cannavaro”

SportFair

L’assegnazione del Pallone d’oro 2021 a Leo Messi sta facendo ancora molto discutere. In tanti, tantissimi hanno urlato allo scandalo per la settima vittoria del calciatore argentino, perchè, secondo loro, non meritevole del premio.

C’è chi però è certo che Messi, questo trofeo se lo merita eccome e tra questi c’è anche Antonio Cassano. Nella solita chat di gruppo con i suoi amici Adani, Vieri e Ventola, l’ex calciatore si è sfogato duramente contro chi critica la vittoria di Messi: “è molto più complicato giocare in Sud America e vincere la Coppa America che giocare l’Europeo. Scandalo? Chi dice che è uno scandalo far vincere a Messi il pallone d’oro si deve sciacquare la bocca. Bisognerebbe dargli 34 pallone d’oro a Messi, da quando è nato ad oggi, la cosa che mi ha fatto strano è che tanti giornlisti e giornali anche importanti è che hanno scritto che è uno scandalo. Lo scandalo è darlo a Sammer o a Cannavaro e non a Maldini, Maldini ha fatto 8 finali di coppa dei campioni, 25 anni alivello assoluto, Cannavaro e Sammer hanno fatto solo un mese e hanno vinto il pallone d’oro, cosa che tutti e due non fanno la metà di quello che ha fatto Maldini nella storia, quello è lo scandalo“.