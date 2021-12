Cassano durissimo su Cristiano Ronaldo: “mi ha scritto un messaggio, che problemi ha?”

SportFair

Il solito Antonio Cassano. L’ex calciatore non è mai banale e continua a scatenare le reazioni. Prima il commento sul Pallone d’Oro consegnato a Messi, poi il barese ha svelato un retroscena sorprendente su Cristiano Ronaldo. Le rivelazione sono arrivate, come al solito, durante una puntata della Bobo tv.

“Ronaldo mi ha scritto, Cristiano Ronaldo, dicendomi di avere più rispetto di lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Io non ho paura di dire la verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato Buffon per chiedergli come avesse il mio numero e mi ha risposto che lui l’aveva girato all’addetto stampa che l’ha passato a Ronaldo per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150. Io dico, caro Cristiano, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e tutti. Invece di mandare il messaggio a me. Gigi e Chiellini lo sanno bene che mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problemi hai?”