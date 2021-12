Caso Manuel Bortuzzo, un processo d’appello bis: i ragazzi che hanno ferito il nuotatore potrebbero avere una riduzione di pena

Sono passati quasi tre anni da quel terribile 3 febbraio 2019, giorno in cui Manuel Bortuzzo rimase ferito dopo essere stato sparato per errore nel quartiere Axa di Roma. A sparare a Bortuzzo, scambiato probabilmente per un’altra persona, dopo una rissa in un locale, furono Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, condannati a 14 anni e 8 mesi di carcere.

Adesso però si apre un nuovo scenario: la prima sezione penale della Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza con cui i giudici di Roma aveano condannato i due responsabili del ferimento di Bortuzzo, ha deciso per un processo d’appello-bis per verificare la sussistenza dell’aggravante della premeditazione.

La Cassazione dovrà depositare prima le motivazioni della sua decisione e poi si terrà davanti alla Corte d’appello di Roma un nuovo processo: nel caso in cui l’aggravante della premeditazione venisse esclusa, per Marinelli e Bazzano potrebbe esserci una riduzione di pena.

I due avevano già ricevuto una riduzione della pena, da 16 anni a 14 anni e 8 mesi perchè era caduta l’accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti dell’allora fidanzata del nuotatore italiano.