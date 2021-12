Carlos Sainz alza l’asticella: “orgoglioso della Ferrari, Leclerc è un grande”

SportFair

La stagione che si è da poco conclusa è stata comunque positiva per Carlos Sainz, lo spagnolo ha chiuso il campionato davanti al compagno Leclerc nella classifica piloti. Le prospettive in vista della prossima stagione sono positive, secondo voci provenienti dalla Spagna la Ferrari sarà competitiva.

Nel corso di una intervista al quotidiano spagnolo As, Sainz ha affrontato interessanti argomenti: “avevo delle aspettative alte, mi piace alzare l’asticella il più possibile perché mi spinge a impegnarmi al massimo. Sapevo che sarebbe stata una stagione F1 di adattamento, dura, soprattutto all’inizio, e che la cosa più importante era finire meglio di come avevo iniziato e questo mi è riuscito”.

Sul futuro: “in questo momento non mi vedo da nessuna parte se non la Ferrari a medio o lungo termine. Sono felice qui, mi diverto molto e torno a casa dopo ogni gara con il sorriso e l’orgoglio di essere un pilota Ferrari. E se a questo si aggiungono buoni risultati, penso che non sarò meglio che alla Ferrari da nessuna parte. Sono felice di essere qui, ho ancora un anno di contratto e non c’è fretta per il rinnovo”.

Infine su Leclerc: “ha tutto, è un grande, è bravo in molte cose e molto più lavoratore di quanto la gente pensi. Ha il pacchetto completo: velocità, lavoro e costanza. Dubito che ci siano in giro piloti molto più veloci di lui in Formula 1. Come sono riuscito a finirgli davanti? Mi sono concentrato su me stesso: quando ho una macchina in cui mi sento a mio agio e trovo lo stile di guida adatto, so essere molto veloce”.