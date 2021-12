Carlos Sainz ha le idee chiarissime: “Hamilton e Verstappen? Con la stessa auto penso siano battibili”

SportFair

La stagione 2021 di Formula 1 è terminata da quasi due settimane ormai. Il clamore attorno al finale di stagione di Abu Dhabi sta piano piano scemando e tutti hanno ormai realizzato che Max Verstappen è il nuovo campione del mondo.

L’olandese ha vinto all’ultimo giro nel finale di Yas Marina, dopo una stagione combattuta. Proprio della sfida tra Verstappen e Hamilton e del gap con gli altri piloti ha parlato Carlos Sainz al programma El Hormiguero: “con la stessa auto penso possano essere battibili, o quantomeno a condizioni più paritarie rispetto a quelle di quest’anno. Mercedes e Red Bull erano più rapide di otto decimi/un secondo al giro e voglio pensare che tra tutti i piloti non ci siano più di due o tre decimi di differenza”.

“Se c’è un pilota che guida un’auto otto decimi più veloce, non importa quanto sei bravo, ma non sarai mai in grado di batterlo. Spero che la F1 possa essere più equilibrata il prossimo anno, in modo che ci si possa divertire di più e competere a un livello simile”, ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni AS.

Mentre sulla sfida interna con Leclerc ha concluso: “non so se aver terminato il campionato davanti cambierà o meno il mio status, anche perché ho sempre creduto che in Ferrari siamo partiti alla pari. In F1 viene data importanza a questa battaglia tra compagni di squadra, perché è l’unico che guida la tua stessa macchina”.