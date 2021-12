Splendide notizie dal mondo del ciclismo: Johnny Carera ha lasciato l’ospedale un mese dopo il tragico incidente stradale

Feste speciali per Nibali, Pogacar e tanti altri ciclisti che ce lo hanno come manager, ma anche chi non è sotto la sua ‘ala protettrice’: Johnny Carera ha lasciato l’ospedale un mese dopo il terribile incidente stradale a seguito del quale è stato ricoverato, tra coma e terapia intensiva.

Da quel 26 novembre ne è passato di tempo e Johnny ha lottato con tutte le sue forze, ricevendo tutta l’energia e la positività mandatagli dai suoi cari: il manager dello Squalo dello Stretto, ha finalmente lasciato l’ospedale per tornare a casa sua, a Bergamo, dove giovedì inizierà una nuova fase del recupero alla Casa degli Angeli di Mozzo.