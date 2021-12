Annunciati i candidati degli ATP Awards 2021: nessun italiano del tennis in corsa per i premi dell’ATP

SportFair

La stagione 2021 di tennis è terminata con le ATP Finals. L’Italia ha vissuto emozioni incredibili con gli azzurri in campo che hanno ottenuto risultati strepitosi, ma arriva una nuova beffa. Così come avvenuto con Jacobs e Tamberi, snobbati da World Athletics, anche nel tennis restiamo a bocca asciutta.

Sono stati annunciati i candidati agli ATP Awards 2021 per tutte le categorie votate dai giocatori: Comeback Player of the Year, Most Improved Player of the Year, Newcomer of the Year, Stefan Edberg Sportsmanship Award e per Coach of the Year. Nessun tennista italiano figura tra i candidati di questi premi.

Casper Ruud e il suo allenatore, padre Christian Ruud, hanno raccolto un totale di tre nomination dopo una stagione in cui il norvegese ha vinto cinque titoli a livello di tour ed è entrato nella Top 10 mondiale. Casper, 22 anni, è in lizza per il miglior giocatore dell’anno e lo Stefan Edberg Sportsmanship Award, mentre Christian è uno dei cinque nominati per l’allenatore dell’anno.

Carlos Alcaraz, Aslan Karatsev e Cameron Norrie completano i candidati al miglior giocatore dell’anno, mentre Felix Auger-Aliassime, Rafael Nadal e Frances Tiafoe sono stati selezionati insieme a Ruud per Sportsmanship. Nadal è stato votato dai suoi colleghi come vincitore del premio per tre anni consecutivi.

I vincitori degli ATP Awards, incluso il preferito dai fan, verranno rivelati alla fine di questo mese. I fan possono votare per il loro giocatore di singolare e la squadra di doppio preferiti fino a martedì 7 dicembre.

L’elenco completo dei candidati agli ATP Awards 2021

Votato dai giocatori

Comeback Player of the Year: il giocatore che ha superato un grave infortunio e si è ristabilito come uno dei migliori giocatori dell’ATP Tour.

Thanasi Kokkinakis

Mackenzie McDonald

Andy Murray

Jack Sock

Giocatore dell’anno maggiormente migliorato: il giocatore che ha raggiunto una classifica FedEx ATP significativamente più alta entro la fine dell’anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso dell’anno.

Carlos Alcaraz

Aslan Karatsev

Cameron Norrie

Casper Ruud

Nuovo arrivato dell’anno: il giocatore #NextGenATP che è entrato per la prima volta nella Top 100 nel 2021 e ha avuto il maggiore impatto sull’ATP Tour di questa stagione.

Sebastian Baez

Jenson Brooksby

Juan Manuel Cerundolo

Hugo Gaston

Brandon Nakashima

Stefan Edberg Sportsmanship Award: il giocatore che, durante tutto l’anno, si è comportato al massimo livello di professionalità e integrità, che ha gareggiato con i suoi compagni di gioco con il massimo spirito di correttezza e che ha promosso il gioco attraverso le sue attività fuori dal campo.

Felix Auger-Aliassime

Rafael Nadal

Casper Ruud

Frances Tiafoe

Votato dagli allenatori

Allenatore dell’anno: nominato e votato da altri allenatori ATP, questo premio va all’allenatore ATP che ha aiutato a guidare i suoi giocatori a un livello più alto di prestazioni durante l’anno.

Craig Boynton (Hubert Hurkacz)

Gilles Cervara (Daniil Medvedev)

Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

Facundo Lugones (Cameron Norrie)

Christian Ruud (Casper Ruud)

I nominati per Comeback Player of the Year, Most Improved Player of the Year e Stefan Edberg Sportsmanship Award sono determinati da un voto ITWA. I nominati per l’allenatore dell’anno vengono selezionati attraverso la votazione al primo turno degli allenatori ATP.

I nomi degli azzurri figurano solo per il favorito dei Fan: Sinner, Berrettini, Sonego e compagni possono sperare solo nei tifosi.