Serata da incubo per Cancelo e la sua famiglia: il giocatore portoghese del Manchester City, poco prima della mezzanotte ha condiviso sui social un selfie nel quale mostra le ferite sul volto lasciategli dagli aggressori, raccontando con poche parole quanto accaduto.

“Purtroppo oggi sono stato aggredito da alcuni malviventi che hanno ferito me e hanno cercato di farlo alla mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che accade. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esistere persone così meschine. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che supererò. Fermo e forte come sempre“, ha scritto Cancelo.