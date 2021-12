Cancellato il secondo supergigante maschile di Bormio: condizioni della pista impraticabili

SportFair

Il secondo supergigante maschile di Bormio valevole per la Coppa del mondo è stato cancellato a causa delle alte temperature che hanno reso difficili le condizioni della pista. La gara avrebbe già dovuto recuperare il supergigante cancellato a Lake Louise alla fine dello scorso mese di novembre.

Il commento di Max Rinaldi, direttore di gara: “la pioggia di mercoledì sera è stata fortissima e ad un certo punto ci ha pure aiutati. In serata abbiamo ribattuto la pista dal Ciuk fino al traguardo, un’operazione che ha reso il manto di gara perfetto. Stamattina alle 5 abbiamo fatto la prima ispezione e le cose andavano bene, il tratto dalla partenza fino alla Carcentina era anche più ghiacciato del giorno precedente. Poi si è alzato un vento caldissimo che ha asciugato tantissimo la neve, e anche spargendo il sale, non ha più reagito. Il manto nevoso non poteva sopportare il passaggio di tutti i concorrenti, per questioni di sicurezza e di regolarità abbiamo preferito fermarci. Siamo logicamente dispiaciuti, tuttavia l’organizzazione di Bormio ha fatto di tutto per consentire la regolare disputa della competizione, siamo orgogliosi di avere lasciato un ottimo ricordo per due grandi gare che hanno assicurato un bellissimo spettacolo”. La Federazione Internazionale comunicherà nei prossimi giorni se il supergigante verrà recuperato nel resto della stagione.