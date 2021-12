Calciomercato, i regali sotto l’albero: l’attaccante alla Juve, innesti anche per Milan, Inter, Roma e Napoli

SportFair

Il campionato di Serie A si è fermato per la pausa natalizia, l’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Continua la cavalcata dell’Inter, la compagine di Simone Inzaghi è la netta favorita per la vittoria dello scudetto e ha confermato l’ottimo momento con il successo contro il Torino. Torna al successo il Milan, male il Napoli che ha perso davanti al pubblico amico contro lo Spezia, il ko potrebbe portare conseguenze per la lotta al primo posto. In grande rimonta la Juventus, nell’ultima partita i bianconeri hanno avuto la meglio del Bologna. Le dirigenze iniziano a muoversi sul fronte mercato.

JUVENTUS – Il tecnico Massimiliano Allegri ha bisogno di un attaccante. Secondo voci dall’estero si sarebbe raffreddata la pista Aubameyang. Il nome in pole per l’attacco è quello di Mauro Icardi, la trattativa non è comunque facile ma la volontà del calciatore potrebbe fare al differenza. Un’alternativa porta a Scamacca, poi Martial. In uscita sono in arrivo offerte per Arthur e McKennie (pronti 25 milioni dal Tottenham).

INTER – I nerazzurri possono contare sulla rosa più attrezzata del campionato di Serie A. Torna alla ribalta il nome di Nandez, un calcatore in grado di essere impiegato in zona di mezzala e di esterno. Gli altri due nomi per la fascia sono quelli di Fares e Digne. In uscita Kolarov, Sensi e Vecino.

MILAN – Due rinforzi per il Milan, un difensore e un attaccante. Per il ruolo di difensore è molto vicino Sven Botman, calciatore olandese del Lille. Un calciatore in prospettiva per il ruolo di centravanti, si tratta di Randal Kolo Muani del Nantes e della nazionale francese Under 21.

NAPOLI – La squadra di Spalletti è reduce da un periodo negativo di forma. Due nomi per sostituire Manolas: si tratta di Attila Szalai del Fenerbahce e Jhon Lucumí del Genk.

ROMA E ATALANTA – Due squadre in lotta per la qualificazione in Champions League. La compagine di Gasperini ha bisogno di un attaccante veloce in grado di regalare imprevedibilità, per l’arrivo di Boga dal Sassuolo ballano 5 milioni. La Roma ha chiuso per l’arrivo del centrocampista Florian Grillitsch dell’Hoffenheim.