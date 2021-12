Che spavento a St. Moritz: terribile caduta per Lara Gut-Behrami nel SuperG [VIDEO]

SportFair

E’ andato in scena questa mattina il secondo SuperG femminile di St. Moritz. Federica Brignone ha conquistato una storica vittoria, diventando l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo col suo 17° successo, lasciandosi alle spalle la connazionale Curtoni e Mikaela Shiffrin.

Domenica da dimentica per Lara Gut-Behrami, protagonista di una spaventosa caduta. La svizzera ha sbagliato l’ingresso in curva perdendo il controllo degli sci e finendo fuori pista. La Gut-Behrami è finita contro le reti di protezione a circa 90km orari, ma fortunatamente si è trattato solo di un grosso spavento e la sciatrice non ha riportato gravi conseguenze.

Lara Gut-Behrami, dopo essere stata soccorsa, si è infatti rialzata ed è scesa fino al traguardo sugli sci. Un brutto colpo per la svizzera che adesso vede allungare nella classifica di specialità Sofia Goggia, oggi sesta, che adesso ha 40 punti di vantaggio.