Buffon fa discutere: “la Juventus con Cristiano Ronaldo ha perso il DNA. Mi piacerebbe giocare in Messico o USA”

Gigi Buffon è concentrato sulla stagione con la maglia del Parma, la prima parte della stagione non è stata di certo positiva, ma le potenzialità della squadra sono importanti per recuperare terreno e tentare l’assalto alla Serie A. L’ex portiere della Juventus si è confermato in grandissima forma, è stato protagonista di grandissime parate e prestazioni.

In un’intervista a TUDN, canale americano in lingua spagnola Buffon ha parlato anche del passato in bianconero: “in futuro mi piacerebbe una esperienza in Messico, oppure in alternativa negli Stati Uniti”. Le dichiarazioni su Cristiano Ronaldo sono destinate a far rumore: “ho visto da fuori, quando ero al Psg, la Champions 2018-19, che la Juve avrebbe potuto vincere. Ma poi è uscita ai quarti con l’Ajax, e io non me lo spiegavo, dall’esterno. Con Ronaldo ho poi vissuto due anni in cui mi sono trovato bene insieme a lui. Ma penso che col suo arrivo la Juve abbia perso il DNA di squadra che l’ha sempre contraddistinta, e che la stava portando a vincere la Champions 2017”.

Infine sui portieri: “metterei sullo stesso piano ter Stegen, Oblak, Navas, Neuer, Courtois e Donnarumma. Ma Gigio ha il potenziale per diventare il migliore in assoluto”.