Brentford-Manchester United posticipata: salta un’altra partita di Premier League

La Premier League torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La stagione entra sempre più nel vivo e la lotta al titolo è veramente scoppiettante. Il Manchester City guida la classifica, ma le altre squadre non hanno intenzione di mollare con Liverpool e Chelsea che sono vicinissime. L’inizio di stagione del Manchester United è stato altalenante, il tecnico Solskjaer è stato esonerato e al suo posto è arrivato Rangnick. La rosa è competitiva per recupere altre posizioni in classifica e Cristiano Ronaldo si sta dimostrando un valore aggiunto.

Nel frattempo la partita tra Brentford e Manchester United è stata posticipata. Il motivo? Troppi casi positivi al Covid-19, dopo il Tottenham anche i Red Devils sono stati colpiti da un focolaio. “La Lega inglese augura un rapido recupero a quei giocatori e allo staff con COVID-19. Con la salute dei giocatori e del personale come priorità, e alla luce del recente aumento dei casi di COVID-19 in tutto il paese, la Premier League ha reintrodotto le misure di emergenza”.