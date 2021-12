Bologna-Juventus a rischio, forte nebbia al Dall’Ara [VIDEO]

SportFair

Dopo la partita tra Atalanta e Roma che ha visto il colpo della squadra di Mourinho, in campo Bologna e Juventus ma la sfida è a rischio. I bianconeri sono in corsa per la qualificazione in Champions League e l’intenzione è quella di sfruttare il passo falso della compagine di Gasperini.

La situazione a Bologna è in evoluzione, le condizioni atmosferiche sembrano proibitive. La forte nebbia potrebbe impedire il regolare svolgimento della partita. La decisione è attesa a stretto giro di posta, sono in corso valutazioni.