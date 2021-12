Bologna-Juventus 0-2, le pagelle di SportFair: colpo bianconero sotto la nebbia, muro in difesa e un gol per tempo

SportFair

La Juventus c’è e si rilancia per la corsa Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha riscattato il passo falso contro il Venezia, i bianconeri hanno conquistato tre punti preziosissimi sul difficile campo del Bologna. La partita si è giocata in condizioni difficili a causa della nebbia. Pronti via e la Juventus passa in vantaggio, dopo 6 minuti passaggio perfetto di Bernardeschi e tiro preciso di Morata che supera Skorupski. La squadra di Mihajlovic ci prova ma la reazione non è cattiva. Arnautovic si conferma un calciatore fondamentale e di grande sacrificio, pericoloso anche Svanberg. Nella ripresa Cuadrado si inventa il gol del raddoppio, il tiro del colombino viene deviato e si infila in rete. Finisce 0-2, la Juventus sale a 31, il Bologna fermo a 24.

Bologna-Juventus, le pagelle di SportFair

Bologna (3-5-2):

Skorupski voto 6: pronti via, viene ingannato dalla nebbia, non può nulla su Morata e sul tiro deviato da Cuadrado.

Soumaoro voto 5.5: è un calciatore fisico, in difficoltà contro la velocità dei calciatori della Juventus.

Medel voto 5.5: è un centrocampista ma continua a giocare da centrale difensivo, il risultato non è sempre positivo.

Theate voto 5.5: dimostra buona corsa, si sposta anche sulla fascia e ci prova con qualche incursione.

De Silvestri voto 5.5: è un calciatore di spinta, ma oggi non lo fa vedere. Viene sostituito all’intervallo.

Dominguez voto 6: è un giocatore di grande sacrificio, deve migliorare dal punto di vista qualitativo.

Svanberg voto 6.5: nel primo tempo è stato il migliore, vicino al gol in acrobazia. In calo nella ripresa.

Hickey voto 5.5: scivola sotto la nebbia. Giocatore di Hickey.

Soriano voto 6: è in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento, oggi non fa la differenza.

Barrow voto 5.5: tanto movimento ma poco altro. Il merito è soprattutto dei difensori della Juventus.

Arnautovic voto 6.5: non è al meglio della condizione, si dimostra comunque un attaccante fondamentale per Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone s.v., Skov Olsen 6, Viola s.v., Mbaye, Santander s.v., Van Hoojdonk, Vignato s.v., Dijks.

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6: reattivo quando chiamato in causa, positivo anche nelle uscite.

Cuadrado voto 7: sbaglia qualcosa in fase difensiva, si inventa il raddoppio con un gol bellissimo.

Bonucci voto 7: grandissima chiusura dopo pochi minuti, difende con coraggio la porta anche nella ripresa. Commovente.

De Ligt voto 7: come Bonucci. Mette il corpo per proteggere Szczesny.

Pellegrini voto 5.5: passo indietro rispetto alle ultime prestazioni e deve lasciare il campo per infortunio.

McKennie vtoo 6: ci prova con qualche inserimento, dimostra anche un buon controllo.

Arthur voto 6.5: è tornato dopo la punizione di Venezia, può e deve diventare un punto fermo.

Rabiot voto 5.5: perde un pallone sanguinoso nel primo tempo, nella ripresa non migliora.

Bernardeschi voto 6.5: ancora in versione assist, il passaggio per il gol di Morata vale il costo del biglietto.

Kean voto 6: tanto movimento ma non riesce a concretizzare.

Morata voto 7: sblocca il risultato con un ottimo movimento e un tiro preciso. Poi tanto sacrificio.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Alex Sandro 6, Kaio Jorge s.v., Rugani, Locatelli 6, Bentancur 6, Kulusevski 6, De Winter, Soulé