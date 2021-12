Bellingham dopo Dortmund-Bayern: “cosa ci si aspetta da un arbitro che truccava le partite?” Il centrocampista è stato denunciato

SportFair

Jude Bellingham ha scatenato il caos. Il calciatore del Borussia Dortmund ha commentato la partita contro il Bayern Monaco e sono arrivate tantissime reazioni. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 2-3, per i padroni di casa in gol Brandt e Haaland mentre gli ospiti hanno risposto con Lewandowski (doppietta) e Coman.

L’inglese Bellingham ha messo nel mirino l’arbitro, il calciatore ha puntato il dito per il calcio di rigore concesso al Bayern: “per me non è rigore. Ci sono, inoltre, altre decisioni prese durante la partita sulle quali si può discutere. Ma d’altronde cosa ci si aspetta se si assegna la partita più importante della Bundesliga a un arbitro che in passato ha già manipolato alcune partite?” Il riferimento è alla sospensione di 6 mesi dell’arbitro Zwayer nel 2005 per aver accettato 300 euro per favorire il Wuppertaler SV in una partita contro la seconda squadra del Werder Brema.

Il centrocampista Bellingham è stato denunciato. “Il comitato di controllo esaminerà la dichiarazione del giocatore del Dortmund Jude Bellingham valutandone la rilevanza per quel che riguarda il diritto penale sportivo”, ha affermato il presidente del comitato di supervisione Anton Nachreiner.