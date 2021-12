Barella perde la testa: pugno a Militao ed espulsione, Inter in 10 contro il Real Madrid [VIDEO]

SportFair

L’Inter è in campo per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, i nerazzurri chiamati a vincere per conquistare il primo posto della fase a gironi e sperare in un sorteggio più facile agli ottavi di finale.

La squadra di Carlo Ancelotti passa in vantaggio con Kroos dopo 17 minuti, poi il palo di Rodrygo. Al 64′ l’episodio che rischia di condizionare ancora di più la partita: Militao spinge Barella con l’interista che va a finire contro i cartelloni pubblicitari, reazione del calciatore dell’Inter che ha dato un pugno sulla gamba all’avversario. Espulso Barella che salterà l’andata degli ottavi di finale. Giallo per Militao.