Bandiera rossa a Jeddah! Schianto contro le barriere di Mick Schumacher: Hamilton furioso, Verstappen ride sotto i baffi [VIDEO]

Tutto fermo a Jeddah, dove è iniziato da mezz’ora il Gp dell’Arabia Saudita, penultimo Gp della stagione 2021 di Formula 1. Mick Schumacher è stato protagonista di un incidente ed è finito violentemente contro le barriere costringendo i commissari ad optare per la bandiera rossa. Dopo aver girato in regime di bandiera gialla, con la safety car davanti alle monoposto dei piloti, è stata necessaria l’interruzione della gara, al 14° giro, con Max Verstappen al comando, che può trarre un importante vantaggio. L’olandese aveva appena approfittato della sosta di Hamilton per prendersi la testa della corsa, e adesso avrà la possibilità di cambiare le gomme durante la pausa per bandiera rossa.

L’olandese è davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. Una bandiera rossa che ha creato non poche polemiche, con il britannico della Mercedes furioso con la Direzione Gara per la decisione. Le barriere non sembrano troppo danneggiate, quindi in molti si stanno domandando il motivo reale di questa bandiera rossa.