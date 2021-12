Balotelli show, gol pazzesco in Goztepe-Adana: missile da 123 km/h [VIDEO]

SportFair

Momento veramente entusiasmante per Mario Balotelli che ha intenzione di convincere Roberto Mancini per le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. L’ex Milan e Inter è concentrato sulla stagione in Turchia, è un grandissimo protagonista con la maglia dell’Adana. La squadra è in netta ripresa e punta le prime posizioni della classifica, nell’ultima giornata è arrivato il quarto risultato utile consecutivo.

La sfida sul campo del Goztepe, si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio dopo appena 16 minuti siglato da Mario Balotelli, nella ripresa il pareggio con l’autogol di Joher Khadim Rassoul. E’ salito alla ribalta proprio il gol dell’attaccante italiano che è andato in rete con una conclusione da circa 25 metri, scagliata a oltre 120 km/h. Una prodezza incredibile per un calciatore di grandissimo talento.