Balotelli prende a ‘calci’ un compagno: colpo in testa dopo un gol [VIDEO]

Mario Balotelli riesce sempre a far discutere. L’attaccante dell’Adana sta attraversando un buon momento, l’obiettivo dell’ex Inter e Milan è quello di conquistare la Nazionale in vista degli spareggi per il Mondiale in Qatar del 2022. Il club turco è reduce da una vittoria molto importante, la sfida contro il Galatasaray si è conclusa sul risultato di 2-0 con la doppietta messa a segno da Yunus Akgun. L’Adana si porta in quarta posizione e il secondo posto, occupato dal Konyaspor, è distante appena 4 punti.

Mario Balotelli ha ritrovato grande fiducia ed è reduce da buone prestazioni. L’attaccante ha fatto molto discutere per la ‘celebrazione’ in occasione del gol realizzato da Akgun. SuperMario ha deciso di sferrare un calcio in testa al compagno, un gesto sicuramente senza cattiveria e che ricorda quello di Ibrahimovic a Cassano durante un’intervista.