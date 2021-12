Atletico Madrid nei guai: infortunio per Suarez, l’attaccante scoppia in lacrime

SportFair

Sono in corso le partite dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. E’ tutto aperto nel Girone B con tre squadre in corsa per il secondo posto. Stagione troppo altalenante per l’Atletico Madrid, i Colchoneros sono in campo contro il Porto.

Si tratta di una partita fondamentale per l’allenatore Simeone che dovrà conquistare la vittoria per sperare nella qualificazione agli ottavi. Pessime notizie per l’Atletico Madrid dopo 13 minuti, si è registrato l’infortunio di Luis Suarez. L’ex Barcellona si è fermato a causa di un problema muscolare ed è scoppiato in lacrime in panchina. Al suo posto è entrato Cunha. Il problema è preoccupante.