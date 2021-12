Atalanta-Villarreal posticipata: la partita di Champions League non si gioca

SportFair

Atalanta-Villarreal non si gioca, la sfida dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League è stata posticipata. Il motivo? Il campo impraticabile a causa della neve. Negli ultimi minuti l’arbitro Taylor aveva deciso di ritardare di 20 minuti l’inizio della partita per consentire agli addetti di ripulire il campo dalla neve.

Poi è andato in scena un altro sopralluogo per verificare le condizioni del campo, l’arbitro ha deciso di rinviare la partita. La sfida si giocherà domani alle 16.30. La squadra di Gasperini è in corsa per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale.