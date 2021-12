Atalanta-Villarreal in ritardo: gli aggiornamenti sulla partita di Champions League

SportFair

Si avvicina sempre di più la partita dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, dopo la Juventus che ha chiuso il girone al primo posto, in campo anche l’Atalanta chiamata a vincere per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra di Gasperini sta disputando una stagione incredibile ed è una candidata anche per lo scudetto in Serie A. Nel frattempo la partita contro il Villarreal inizierà in ritardo. Il motivo? L’arbitro Taylor ha deciso di ritardare di 20 minuti l’inizio della partita per consentire agli addetti di ripulire il campo dalla neve.