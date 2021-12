Atalanta-Villarreal: data e orario della partita dopo il rinvio per neve

SportFair

La partita tra Atalanta e Villarreal non si è disputata. Il motivo? Il campo impraticabile a causa della neve. Negli ultimi minuti l’arbitro Taylor aveva deciso di ritardare di 20 minuti l’inizio della partita per consentire agli addetti di ripulire il campo dalla neve.

Poi è andato in scena un altro sopralluogo per verificare le condizioni del campo, l’arbitro ha deciso di rinviare la partita. La sfida si giocherà giovedì alle 16.30. Sarà una sfida fondamentale per la squadra di Gasperini con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione.