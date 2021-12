Atalanta-Villarreal 2-3, le pagelle di SportFair: la squadra di Gasperini gioca 20 minuti, è fuori dalla Champions

SportFair

Una brutta prestazione e l’eliminazione veramente sul più bello. L’Atalanta non scende in campo nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, fa festa il Villarreal che stacca il pass per gli ottavi di finale della competizione. Il club spagnolo entra in campo con l’intenzione di mettere subito le cose in chiaro e si porta in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Danjuma e Capoue. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia e il Villarreal trova il tris ancora con Danjuma. Entra Malinovskyi e riapre qualche speranza, poi è Zapata a siglare il 2-3. Nel finale il risultato non cambia più, clamoroso palo di Muriel. Finisce 2-3, l’Atalanta è eliminata, dovrà accontentarsi dell’Europa League.

Atalanta-Villarreal, le pagelle di SportFair

ATALANTA (3-4-2-1):

Musso voto 5.5: non sembra molto reattivo in occasione del gol del vantaggio del Villarreal.

Toloi voto 5: nel primo tempo si adegua agli errori dei compagni, non è preciso in chiusura, è sfortunato sul potenziale 3-3.

Palomino voto 5: si fa sorprendere in velocità, partita da dimenticare.

Demiral voto 4.5: commette un altro errore gravissimo e viene giustamente sostituito all’intervallo. Fuori fase.

Hateboer voto 5: prova a spingere, ma quando ormai è troppo tardi. Errori dal punto di vista qualitativo.

De Roon voto 4.5: il suo errore (con Demiral) spalanca le porte al successo del Villarreal.

Freuler voto 5: non riesce a prendere la squadra sulle spalle, non cambia mai passo.

Maehle voto 5.5: è uno dei pochi a provarci nel primo tempo, ma non è molto concreto.

Pessina voto 4.5: viene lanciato dal primo minuto, risponde con una prestazione veramente… Pessina.

Ilicic voto 5.5: qualche buona giocata, ma non è nella migliore serata (come tutta la squadra).

Zapata voto 6: bene nei primi minuti, poi non riesce nemmeno a far salire la squadra. In gol per il 2-3.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Muriel 6.5, Pezzella, Malinovskyi 7, Djimsiti 6, Miranchuk, Lovato, Zappacosta, Pasalic, Piccoli.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6, Foyth 6.5, Albiol 7, P. Torres 6.5, Estupinan 7; Moreno 6.5, Parejo 7, Capoue 7.5, Moi Gomez 7; G. Moreno 7. Danjuma 8.5. All. Emery.

A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Alcacer, Iborra s.v., Chukwueze, Trigueros s.v., Dia s.v., Raba, Pena s.v., Mandi, Pedraza s.v..