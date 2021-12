Atalanta-Roma, Gasperini sbotta per il gol annullato del 2-2: “qui stiamo stravolgendo il regolamento”

SportFair

Brutto passo falso dell’Atalanta nella partita del campionato di Serie A contro la Roma, colpo grosso della squadra di Mourinho con il risultato di 1-4. Doppio vantaggio nel primo tempo con Abraham e Zaniolo, poi l’autogol di Cristante. Nella ripresa la Roma chiude i conti con Smalling e Abraham.

Al termine della partita si è registrata la furia dell’allenatore Gasperini a DAZN, proteste per il gol di Zapata (del 2-2) annullato. “Ma io mi aspetto una spiegazione per quell’episodio: se Palomino l’ha toccata è fuorigioco, ma il giocatore ci ha detto che non l’ha toccata. Fateci vedere le immagini. Questa è autorete di Cristante! Fateci vedere che l’ha toccata Palomino, come si fa a interpretare diversamente? L’arbitro ci ha detto che l’ha toccata Palomino. Gliel’avranno detto dal Var, perché anche lui lo aveva assegnato e infatti eravamo andati verso il centro ed eravamo sul 2-2 a 20 minuti dalla fine per andare a vincere. Poi la Roma poteva vincere lo stesso, non si può sapere ma è un’altra partita. Ci facciano vedere le immagini, altrimenti è una follia! L’arbitro aveva dato gol ed è stato assegnato il gol di Palomino in fuorigioco. Qui stiamo stravolgendo il regolamento”.