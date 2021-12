Atalanta-Roma 1-4, le pagelle di SportFair: Zaniolo e Abraham show, il piede di Veretout ‘canta’

SportFair

Sorpresa nella prima gara di oggi valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A, colpo grosso della Roma che ha avuto la meglio dell’Atalanta. La squadra di Mourinho ha messo in mostra tutte le qualità di corsa e dal punto di vista tecnico. La gara si sblocca subito dopo un minuto con un gol di Abraham, al 27′ il raddoppio di Zaniolo. L’Atalanta rientra in partita con un tiro di Muriel deviato da Cristante. Nella ripresa il pareggio di Zapata, ma viene annullato. La Roma gioca in contropiede e chiude i conti con Smalling e ancora Abraham. Prova di forza della squadra di Mourinho che può rilanciarsi per la zona Champions League. Finisce 1-4. La Roma sale a quota 31 punti, l’Atalanta ferma a 37.

Atalanta-Roma, le pagelle di SportFair

Atalanta (3-4-1-2):

Musso voto 6: non può nulla in occasione dei gol della Roma, quando chiamato in causa risponde presente.

Toloi voto 5.5: oggi non è sempre preciso, si fa superare con facilità in velocità.

Palomino voto 6: chiude occasioni pericolose per la Roma ed è il migliore dei difensori.

Djimsiti voto 5: viene sostituito dopo 34 minuti, ma non è l’unico responsabile del disastro dei primi minuti. Vittima sacrificale.

Hateboer voto 5.5: è sfortunato in occasione del vantaggio di Abraham, poi spinge con continuità.

De Roon voto 5.5: viene ammonito dopo appena 8 minuti ed il cartellino giallo lo condiziona.

Freuler voto 5.5: è un calciatore di quantità e qualità, oggi lo conferma.

Pezzella voto 6: partita positiva in entrambe le fasi del gioco, gioca con coraggio.

Ilicic voto 6: le qualità sono enormi, oggi non riesce a metterle in mostra.

Pasalic voto 5.5: aveva abituato bene anche in termini realizzativi. Non riesce a cambiare passo.

Zapata voto 5.5: il gol del pareggio è stato annullato, per il resto non è la solita partita.

A disp.: Sportiello, Lovato, Rossi, Pessina, Pezzella, Miranchuk 5.5, Muriel 6.5, Demiral, Zappacosta s.v., Malinovskyi 6, Koopmeiners, Piccoli, Maehle s.v.

Roma (3-5-2):

Rui Patricio voto 6.5: non è sicuro su Zapata, ma il gol viene annullato. Per il resto dimostra sicurezza.

Mancini voto 6.5: faccia a faccia con Mourinho, il confronto lo carica ancora di più.

Smalling voto 7.5: è ancora una volta un attaccante aggiunto, chiude i conti con un inserimento perfetto.

Ibáñez voto 6: un po’ in difficoltà contro la velocità degli avversari.

Karsdorp voto 6.5: è migliorato tanto in fase difensiva, adesso spinge con continuità.

Veretout voto 7: assist per Zaniolo e Smalling, il suo piede ‘canta’.

Cristante voto 5.5: è sfortunato in occasione del gol di Muriel che aveva riaperto la partita.

Mkhitaryan voto 5.5: si conferma in un periodo negativo di forma.

Vina voto 6: si dimostra un calciatore affidabile, può essere un’arma in più per Mourinho.

Zaniolo voto 7.5: potenzialmente è il più forte di tutti, oggi lo dimostra. Un gol e giocate decisive.

Abraham voto 7.5: sblocca il risultato, poi tanto sacrificio per la squadra e chiude i conti.

Fuzato, Boer, Kumbulla, Diawara, Villar, Calafiori s.v., Darboe, Zalewski, Perez, Mayoral, Bove, Shomurodov 6.5.