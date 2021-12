Arsenal, mano pesante con Aubameyang: tolta la fascia da capitano, il motivo

SportFair

L’Arsenal è in grande ripresa in Premier League, i Gunners sono in netta ripresa e si candidano ad una seconda parte da grande protagonista. Attualmente occupa la sesta posizione del campionato inglese e la zona Champions League è distante appena due punti. La squadra di Arteta si prepara per il turno infrasettimanale, affronterà il West Ham.

Nel frattempo è arrivato un durissimo provvedimento nei confronti di Pierre-Emerick Aubameyang. Il motivo? Come confermato dal club “dopo la sua ultima violazione disciplinare”. La società inglese ha deciso di togliere la fascia da capitano e non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro il West Ham.

“Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione per la partita di mercoledì contro il West Ham United. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Siamo completamente concentrati sulla partita di domani”.