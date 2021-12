Un regalo di Natale davvero speciale! Alex Zanardi è stato dimesso: continuerà la riabilitazione a casa

SportFair

E’ passato un anno e mezzo circa dal tragico incidente di Alex Zanardi in una gara di handbike, adesso, alla vigilia del Natale 2021 arriva uno splendido regalo: l’ex pilota di F1 e atleta paralimpico è stato dimesso dall’ospedale e potrà continuare a casa la riabilitazione.

A rivelarlo è stata Daniela, la moglie di Alex, tramite una nota sul sito BMW Italia: “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto“, ha affermato.

Zanardi, sopravvissuto ad un terribile incidente di gara a seguito del quale ha perso le gambe, è una grande fonte di ispirazione per moltissimi. Il 55enne, infatti, è riuscito a reagire a quel tragico evento e a diventare comunque un grande campione sportivo, conquistando 4 ori e due argenti paralimpici sulla handbike. A giugno del 2020, mentre partecipava ad una corsa locale, Zanardi è finito contro un camion riportando gravissimi ferite. Per lui si temeva il peggio, ma il campione azzurro ha tirato nuovamente fuori tutto il suo coraggio e la sua grinta, riuscendo a restare nuovamente aggrappato alla sua vita, senza mai arrendersi.

Così, adesso, potrà trascorrere il Natale a casa sua: uno splendido regalo per l’Italia intera e tutto il mondo dello sport.