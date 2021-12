In cima al… Monticciolo, la sorprendente generosità dell’allenatore: trova una valigia di 50mila euro e la consegna ai Carabinieri

SportFair

Il mondo del calcio è in grado di regalare anche belle storie. L’ultima è stata molto apprezzata dagli appassionati e riguarda Alessandro Monticciolo, ex Reggina e Ascoli. E’ stato protagonista di una lunga carriera da calciatore nel ruolo di centrocampista con le maglie anche di Cesena, Ancona, Treviso, Avellino, Lucchese, Juve Stabia e Pordenone, da allenatore ha guidato Giulianova, San Teodoro e Team Altamura. Adesso è salito alla ribalta per un episodio fuori dal campo. L’allenatore ha trovato una valigia piena di gioielli per un valore totale di circa 50mila euro e non si è fatto problemi a portarla dai Carabinieri.

L’episodio è stato raccontato dal diretto interessato all’adizione barese di ‘Repubblica’: “eravamo nel ristorante dove pranziamo ogni giorno e a fine pasto io e il mio collaboratore Christian Manco abbiamo visto una valigia incustodita vicino alla mia macchina, così l’abbiamo aperta e abbiamo visto che all’interno c’erano gioielli, oro, argento, di tutto di più. Ci siamo chiesti di chi potesse essere, l’abbiamo portata con noi e abbiamo chiamato il nostro direttore sportivo, Antonio Obiettivo. Con lui abbiamo deciso di portarla ai Carabinieri, ai quali questa persona si era rivolta”. I Carabinieri sono risaliti al proprietario. “Lo hanno individuato rapidamente e siamo felici che sia andata così probabilmente per quella persona si trattava del lavoro di una vita”.

In campo il risultato non è stato positivo, il Casarano ha infatti perso contro il Fasano con il risultato di 3-2. La situazione di classifica non è positiva con il Casarano che occupa il 17esimo posto e si trova in piena zona playout, in 17 partite ha conquistato solo 16 punti e vinto 4 volte. La squadra dovrà raggiungere la salvezza, l’allenatore Monticciolo ha dimostrato grandi qualità dal punto di vista umano.