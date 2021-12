Aguero si ritira, la lettera di Messi è commovente: “una carriera insieme, Kun…”

SportFair

Con una conferenza stampa l’attaccante Aguero ha annunciato l’addio al mondo del calcio. E’ stata una decisione inevitabile per il Kun, colpito da un malore nella partita contro l’Alaves. I successivi esami hanno fatto emergere un’aritmia cardiaca. Sono arrivati tantissimi messaggi da parte di colleghi, allenatori e tifosi. La lettera di Leo Messi è stata commovente.

“Praticamente un’intera carriera insieme, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo. La gioia di sollevare insieme la Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in Inghilterra. La verità è che adesso devi smettere di fare quello che ti piace di più a causa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice perché sei una persona che trasmette felicità e tutti quelli che ti amano saranno sempre con te. Ora sta iniziando una nuova fase della tua vita e sono convinto che la vivrai con il sorriso che metti in ogni cosa. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova fase della vita! Ti voglio tanto bene amico, mi mancherà molto stare con te in campo con la maglia della Nazionale!”.