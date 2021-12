Aguero da brividi, l’attaccante annuncia l’addio in lacrime: “prima la salute, lascio a testa alta. Non so cosa mi aspetta”

SportFair

Sergio Aguero ha deciso di lasciare il mondo del calcio. La notizia era ormai nell’aria ed è stata comunicata direttamente dall’argentino in conferenza stampa. Il calciatore del Barcellona è stato vittima di un malore contro l’Alaves, sono stati riscontrati dei problemi cardiaci. Presenti anche Pique, l’allenatore Xavi, poi Dani Alves. Visibilmente emozionato Aguero, l’attaccante è scoppiato in lacrime.

“Questa conferenza è per comunicarvi la decisione di ritirarmi dal calcio. Ho deciso di smettere da professionista, è un momento difficile sono comunque felice della decisione che ho preso, al primo posto c’è la salute. Ringrazio tutti, anche l’Argentina, la mia Nazionale. Grazie anche alla mia famiglia. Ovviamente anche il Barcellona. Credo di aver fatto la scelta giusta, ho fatto il massimo per la mia squadra. Lascio a testa alta, non so cosa mi aspetta adesso”.

“I tifosi sono stati al mio fianco. Io auguro il meglio ai miei compagni e al Barcellona, sono stati importanti per me. Vado via felice. Adesso mi sento bene, le prime due settimane sono state difficile. Dopo i primi test fisici sono stato informato della situazione, mi è stato comunicato di non poter più giocare a calcio. E’ stata una cosa improvvisa, inaspettata. Sono contento della mia carriera, sono consapevole del mio percorso. Ho vinto tanti titoli, io ho cercato di dare sempre il massimo per me e per la squadra”.