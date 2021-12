Gabriel aggredito da un ladro con mazza da baseball: diffuso il filmato dell’aggressione [VIDEO]

E’ stato diffuso nelle scorse ore il filmato dell’aggressione a Gabriel, calciatore dell’Arsenal, che lo scorso agosto è stato vittima di un’aggressione da parte di due uomini che hanno cercato di rubare la sua auto.

Il 23enne brasiliano si trovava con un amico quando ha lottato contro un uomo armato di mazza da baseball. Abderaham Muse, l’aggresso, è stato arrestato il mesescorso e dovrà scontare 5 anni per rapina e uno per possesso di arma offensiva.

Le immagini hanno fatto presto il giro del mondo e lasciano tutti senza parole: l’aggresso si avvicina per affrontare Gabriel nel suo garage, chiedendogli prima l’orologio e le chiavi della macchina. Il difensore dell’Arsenal ha acconsentito alle richieste del ladro, ma poco dopo l’episodio è finito in rissa.

“Non è una bella cosa da affrontare quando hai la famiglia coinvolta e stanno cercando di accedere a casa tua. Gabi ha mostrato molto carattere dimostrato dalla reazione che ha avuto fin da subito, merito del ragazzo. Dopo di che stava bene. Ovviamente era scioccato e c’erano alcune cose nella sua vita che doveva cambiare per provare e impedire che queste cose accadano di nuovo. Il club gli ha dato tutto il supporto necessario per dimenticare la situazione, imparare da essa e andare avanti“, ha affermato Arteta, allenatore dell’Arsenal.

Watch as Arsenal defender Gabriel fights off a baseball-bat wielding thief who attempted to steal his Mercedes from his garage…

🎥 | Courtesy of Metropolitan Police

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 1, 2021