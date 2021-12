Aggredito, ammanettato e cintura al collo: notte di terrore per il difensore Otamendi

SportFair

Momenti di grande paura per Nicolas Otamendi, difensore del Benfica. L’argentino è stato vittima di una brutta disavventura al rientro dalla trasferta del Benfica contro il Famalicao. Una volta entrato nel garage il calciatore è stato intercettato da quattro malviventi che lo hanno picchiato, ammanettato e bloccato con una cintura intorno al collo. All’interno dell’abitazione si trovavano la compagna e i due bambini piccoli, il bottino è stato di circa 300mila euro tra contanti, orologi e gioielli. La famiglia del calciatore non ha subito aggressioni fisiche, il calciatore è rimasto sotto shock. Il furto, fortunatamente, non ha portato altre conseguenze.

“Il Benfica conferma che Otamendi è stato vittima di un’aggressione alla sua residenza nelle prime ore di oggi. Il calciatore e la sua famiglia stanno bene nonostante il disagio dovuto alla situazione. Il Benfica chiede che la privacy del giocatore e della sua famiglia sia rispettata da tutti i media mentre le autorità indagano sull’accaduto”, scrive il club portoghese.