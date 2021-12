Afena Gyan beffato: esulta, gol annullato ed espulsione [FOTO]

SportFair

La Roma torna al successo. Tre punti d’oro per la squadra di Mourinho che ha vinto nel match della 17esima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia. I giallorossi si sono confermati troppo altalenanti durante la stagione, ma la classifica è ancora buona.

Sono risultati decisivi due difensori: si tratta di Smalling e Ibanez che hanno messo a segno un gol per tempo. Nel finale il tris di Afena Gyan, poi annullato. E’ stata veramente una beffa per il giovane attaccante: il ghanese aveva segnato il gol del 3-0 con esultanza scatenata con i tifosi giallorossi. L’arbitro, però, aveva annullato il gol per un fallo di mano che gli è costato l’espulsione.