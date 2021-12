Ad Abu Dhabi l’ultimo Gp di Raikkonen e Giovinazzi con Alfa Romeo: sulla livrea un messaggio speciale per i due piloti

SportFair

Dopo tre anni insieme, Alfa Romeo saluterà i suoi piloti con una livrea dedicata sulle monoposto durante il Gran Premio di Abu Dhabi. Sulle monoposto di Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi troverà infatti spazio un messaggio speciale che il team ha desiderato imprimere sulle vetture nell’ultima gara del mondiale. Volge infatti al termine un entusiasmante viaggio insieme, iniziato nel 2019.

Il messaggio trova posto sul cofano motore delle vetture, dove campeggia il logo Alfa Romeo, con le scritte ad occupare orizzontalmente la croce, stemma di Milano, città natale del marchio. Sull’auto di Antonio il messaggio è “Grazie di tutto, Antonio“, in omaggio al fortissimo contributo del pilota italiano al team fin dal giorno del suo debutto; l’auto di Kimi sarà invece caratterizzata dal messaggio “Dear Kimi, we will leave you alone now”“(Caro Kimi, ora ti lasceremo stare”), un omaggio ironico a una delle più esilaranti frasi che il pilota ha scambiato con il suo Team, durante un “team radio” diventato popolare non solo tra i fan del pilota Finlandese ma tra gli appassionati di F1 in tutto il mondo.

I messaggi saranno presenti durante tutte le sessioni dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi e rappresenterà solo uno tra gli omaggi che il team ha in serbo per Kimi e Antonio durante il fine settimana. Con la fine del campionato 2021 si conclude anche la collaborazione professionale tra due piloti che hanno incantato milioni di fan ed appassionati con il loro carisma, il loro umorismo e l’encomiabile impegno nei circuiti di tutto il mondo, rappresentando con orgoglio i valori Alfa Romeo sia in pista che fuori.