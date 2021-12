Acerbi risponde ai tifosi della Lazio: “il mil 2022 è ancora in biancoceleste”

SportFair

Grande tensione tra gli ultras della Lazio e il difensore Francesco Acerbi. Tutto è nato dall’esultanza polemica del difensore dopo il gol contro il Genoa, poi il mancato saluto del calciatore sotto il settore ospiti dopo il successo contro il Venezia. La Curva biancoceleste ha pubblicato un comunicato durissimo contro il difensore confermando la rottura con il calciatore.

Acerbi ha deciso di uscire allo scoperto in un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “il mio 2022 è ancora alla Lazio. Ho avuto l’occasione di andare a giocare in Premier League, mi sarebbe piaciuto, perché no, ci sarei andato volentieri”.

Sullo spareggio di marzo della Nazionale italiana: “ora non ci pensi. Ci hai pensato al sorteggio, che non è stato semplicissimo, ma siccome mancano dei mesi ci sono ancora altre partite, c’è il campionato. Quando sarà il momento avremo modo di pensarci”.