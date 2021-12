Acerbi, esultanza polemica dopo il gol: “la gente non sa cosa succede negli spogliatoi” [FOTO]

SportFair

La 18esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con la sfida tra Lazio e Genoa, successo per la squadra di Maurizio Sarri che ha ripreso la corsa verso la zona Europa. La situazione è sempre più preoccupante per la compagine di Shevchenko dopo la quarta sconfitta consecutiva, la classifica è pericolosa e nel prossimo match dovrà vedersela contro l’Atalanta.

La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1, vantaggio nel primo tempo con Pedro poi i gol di Acerbi e Zaccagni, per gli ospiti il gol della bandiera di Melegoni. Esultanza polemica per Acerbi che non ha gradito qualche critica di troppo, il difensore ha zittito tutti: “me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro, di quello che facciamo. Meno male che la gente non sa cosa succede negli spogliatoi, ma è giusto, con quel decimo posto non è mai bello. Ci sono delle difficoltà, ce la stiamo mettendo tutta o quasi, secondo me. Meglio vincere che giocare bene. Speriamo di dare una svolta, cerchiamo di farlo, al nostro campionato e in quello che facciamo in campo. L’impegno c’è sempre, ma mancano le distanze, siamo ingombranti di testa e anche le cose facili ci vengono difficili. I tifosi? Mi mancano allo stadio, ora ce ne sono ancora meno di quando c’era il Covid. Eravamo a zero, penso sempre positivo, ora ce ne sono 5mila. Va bene così”.