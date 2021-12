Frecciatine e litigi, alla fine vince il rispetto: splendido abbraccio tra Hamilton e Verstappen a fine gara ad Abu Dhabi [VIDEO]

E’ stato un finale di stagione mozzafiato! Dopo un Gp di Abu Dhabi davvero folle, è Max Verstappen a festeggiare per una storica vittoria che gli permette di mettere le mani sul suo primo titolo Mondiale.

A Yas Marina ha vinto il rispetto! Nonostante le varie liti tra team e le frecciatine tra piloti, con dichiarazioni forti e mirate a mettere pressione al rivale, Hamilton e Verstappen sono stati protagonisti di un gesto da applausi. Durante l’intervista post gara, il britannico della Mercedes si è avvicinato al suo avversario, nuovo campione del mondo, per congratularsi con lui. I due si sono abbracciati, chiudendo definitivamente tutte le vecchie questioni.

Max Verstappen and Lewis Hamilton shared a moment after their thrilling finish at the Abu Dhabi Grand Prix 🤝 @ESPNF1 pic.twitter.com/M0JDRIXXSn

Respect all round on the podium after an epic title race that will be remembered forever 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/EDgKox9AoJ

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021