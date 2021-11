Pazzesco Zverev, elimina Djokovic e stacca il pass per l’ultimo atto delle Atp Finals

SportFair

Mamma mia Zverev. Grandissima prestazione del tennista tedesco che vola in finale della Atp Finals di Torino, nell’ultimo atto affronterà Medvedev che nella prima semifinale aveva avuto la meglio di Ruud. Niente da fare per Djokovic, è stata una sconfitta sorprendente per il serbo.

Il primo set è equilibratissimo e si conclude al tie-break, Zverev vince con il punteggio di 4-7. Nel secondo set si registra la reazione di Djokovic che si riporta in partita grazie al 6-4. Nel terzo set la partita cambia ancora, si registra subito un break di Zverev. Nel finale il tedesco è protagonista di recuperi incredibili, Djokovic è sorpreso, finisce 3-6. Zverev vola in finale, 1-2 contro Djokovic (6-7, 6-4, 3-6).