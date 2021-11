Zverev condanna Sinner! Hurkacz cede al campione olimpico, Jannik è fuori dai giochi

SportFair

Gli italiani speravano nell’impresa di Hurkacz nel match decisivo di questo pomeriggio alle ATP Finals di Torino contro Zverev. Il polacco, purtroppo, non è riuscito nell’impresa e ha ceduto al rivale tedesco in soli due set, dopo appena un’ora e 2 minuti di gioco.

Il campione olimpico in carica, dunque, con la vittoria per 6-2, 6-4, stacca matematicamente il pass per le semifinali del torneo, condannando così Jannik Sinner, che avrebbe potuto sperare di superare la fase a gironi solo con una sconfitta di Zverev.

Hurkacz, che fino a ieri pomeriggio non era sicuro di poter tornare in campo a causa di un problema alla caviglia, dopo un primo set disastroso ha provato a pareggiare i conti e portare il match al terzo set, consapevole di essere anche lui ancora in corsa per le semifinali, senza però riuscirci.

A Sinner dunque non resta che divertirsi nel match di questa sera contro Medvedev, cercando comunque di dare il massimo per il pubblico italiano presente al Pala Alpitour, per l’amico Berrettini e, perchè no, anche per le sue tasche. Ogni vittoria, infatti, regala ai tennisti un ricco bottino in denaro.

Zverev, secondo nel Gruppo Rosso alle spalle di Medvedev, in semifinale sfiderà Djokovic, primo nel Gruppo Verde.