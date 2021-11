Xavi, l’uomo (prima che calciatore e allenatore) con il sangue blaugrana: sta per iniziare la missione riscatto con il Barcellona

SportFair

Xavi si appresta a diventare il nuovo allenatore del Barcellona. Le ultime ore hanno regalato alcuni colpi di scena. Il comunicato ufficiale dell’Al Sadd sembrava lasciare pochi dubbi: “il club ha raggiunto un accordo sul passaggio di Xavi al Barcellona, che ha pagato la clausola di rescissione del suo contratto. Ci siamo accordati con il Barcellona per una cooperazione pratica nel futuro. Xavi è una parte importante della storia dell’Al Sadd e gli auguriamo buona fortuna”, si leggeva in un tweet. Il Barcellona ha in parte smentito, i blaugrana hanno confermato di non aver pagato alcuna clausola rescissoria. Non ci sono comunque dubbi, Xavi sarà il nuovo allenatore e prenderà il posto dell’esonerato Koeman. Il 41enne ha già detto no due volte al Barcellona, questa volta è arrivato il momento giusto. La squadra sarà affidata a Sergi Barjuan nella trasferta di Vigo, da lunedì inizierà l’era Xavi. Il debutto è previsto per sabato 20 novembre al Camp Nou nel derby con l’Espanyol. Nello staff anche il fratello.

Chi è Xavi

Xavi è un allenatore, ma è stato anche un grandissimo calciatore. E’ considerato uno dei migliori interpreti del ruolo di regista nella storia del calcio, lo spagnolo ha legato il suo nome al Barcellona: è riuscito a vincere otto campionati spagnoli, sei Supercoppe spagnole, tre Coppe del Re, quattro UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA e due Coppe del mondo per club FIFA. Detiene il record di presenze con il Barcellona nelle coppe europee. Dal 2015 è diventato un calciatore dell’Al-Sadd, ha vinto quattro titoli e ha chiuso la carriera. Protagonista anche con la Nazionale spagnola: ha partecipato a quattro campionati mondiali (2002, 2006, 2010 e 2014), tre campionati europei (2004, 2008 e 2012) e due Confederations Cup (2009 e 2013), vincendo i campionati europei del 2008 e 2012 e il campionato mondiale del 2010. Da allenatore ha guidato l’Al-Sadd, adesso il Barcellona.

“Tornare al Barcellona come allenatore. Questo è il mio obiettivo, ma non deve diventare un’ossessione”, aveva detto al programma “Al Cotxe” di TV3. Adesso il sogno sta per realizzarsi. Si tratta di un uomo (prima che calciatore e allenatore) con il sangue blaugrana. Il Barcellona ha dato tutto a Xavi e Xavi ha dato tutto al Barcellona. Adesso il club ha bisogno del suo condottiero per risollevarsi in classifica, ma soprattutto per programmare al meglio il futuro.