Wanda Nara-Mauro Icardi, è di nuovo crisi: il calciatore del PSG cancella il profilo Instagram e spunta un video hot di China Suarez

Sembrava che fosse tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi e invece non è così! La coppia, dopo aver condiviso sui social teneri scatti di famiglia, e annunciato di aver fatto pace e ritrovato la serenità, sembra essere tornata in crisi profonda.

Solo pochi giorni fa Wanda e Mauro festeggiavano Halloween in compagnia dei giocatori del PSG e delle loro compagne, ma adesso la showgirl argentina ha lasciato Parigi, per uno shooting a Milano (almeno così lei dice sui social), mentre il calciatore argentino ha cancellato il suo profilo da Instagram.

Proprio così! Chi prova a cercare Mauro Icardi su Instagram troverà solo le sue fanpage e non il suo profilo ufficiale. Ad aver scatenato nuovamente la bufera sembra sia stata ancora Eugenia Suarez, la China. In Argentina non hanno dubbi: secondo la giornalista Yanina Latorre, Wanda avrebbe pizzicato nuovamente il marito a chattare con la China.

I due sarebbero tornati a sentirsi su Telegram questa volta e, soprattutto, l’attrice argentina avrebbe anche mandato un video bollente, nel quale pratica autoerotismo, al calciatore del PSG e ad alcuni colleghi della Nazionale argentina.