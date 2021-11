Wanda Nara lancia la sua linea di bikini ma spunta subito l’accusa di plagio: “scioccata, ci ha copiato un costume”

SportFair

Un un modo o nell’altro Wanda Nara finisce sempre al centro dell’attenzione. Dopo la crisi, ormai superata, con Mauro Icardi, la showgirl argentina è finita al centro delle polemiche per un’accusa di plagio.

Wanda Nara sta lanciando la sua nuova linea di costumi ma la proprietaria di Mumbai Bikinis l’ha subito accusata di averla copiata: “sono scioccata, Wanda ci ha copiato un bikini. Ma proprio uguale, una copia esatta. Sono sotto shock. Mi aspetto questo da una piccola imprenditrice, ma non da lei. È esattamente lo stesso modello ed è il nostro design. È una che può pagare un designer, uno che si occupi di tutto e non lo fa. Non posso crederci. Non sei un imprenditore che ha appena iniziato, qualcosa ti è piaciuto e beh… È esattamente uguale sia da dietro che da davanti, stesso tessuto e stesse borchie”, ha dichiarato Luciana Danduono.