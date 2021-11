Wanda Nara in vacanza a Dubai con Icardi: la showgirl pubblica una FOTO provocante, l’attaccante risponde così

SportFair

Continua la telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il matrimonio ha affrontato un momento di grande crisi dopo il presunto tradimento dell’attaccante del Psg, continuano a circolare tante voci ma ancora la situazione non è molto chiara. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram un post criptico: “soy lo que soy por como soy…”, ovvero: “sono ciò che sono per come sono”. Il riferimento è al rapporto con Icardi? Probabile. Al messaggio Wanda ha accompagnato una foto super sexy in reggiseno.

L’argentina si conferma sempre più in grandissima forma e continua a scatenare la reazione dei tanti follower su Instagram. E anche quella di Icardi. L’attaccante ex Inter ha commentato l’immagine con il messaggio “Hermosa”, accompagnato da un cuore viola. “Bella”, scrive Mauro. E’ andata in scena la riappacificazione? E’ ancora presto per dirlo. A presto con una nuova puntata.