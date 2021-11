Vlhova conquista il primo slalom di Coppa del Mondo: Shiffrin sconfitta a Levi

SportFair

Petra Vlhova ha messo la firma sulla prima stagionale dello slalom femminile di Coppa del mondo a Levi. La 26enne slovacca ha conquistato la quarta vittoria in carriera sulla “Black Levi”, incrementando così la collezione di renne che l’organizzazione, tradizionalmente, regala alla vincitrice. Vlhova, già prima a metà gara, non lascia nulla alle avversarie e si è confermata anche nella seconda con il miglior parziale, confermando la sua predilezione per la pista finlandese.

Al secondo posto, distaccata di 31 centesimi, l’americana Mikaela Shiffrin, che ha conquistato il podio numero 108 della sua incredibile carriera. Ma è grande festa in casa Germania per la ritrovata Lena Duerr, commossa al traguardo, che è tornata sul podio a distanza di nove anni dall’ultima volta, a 84 centesimi dalla vincitrice.

Una sola azzurra ha terminato in zona punti, si tratta di Martina Peterlini che ha chiuso 21esima. La 24enne, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha migliorato di una posizione rispetto alla prima manche, chiudendo con il tempo di 1’49”28, a 3”09 dalla prima.

Nella mattinata, non erano riuscite a superare il taglio la rientrante Marta Rossetti, fermatasi al 43esimo posto, seguita da Anita Gulli 55esima, Marta Bassino 56esima, Lara Della Mea 58esima e Sophie Mathiou 66esima. Out Roberta Midali.

La classifica di Coppa del mondo, dopo tre gare, vede Mikaela Shiffrin in testa con 180 punti, seguita dalla slovacca Andreja Slokar (otitm aquarta al traguardo dopo avere accarezzato il sogno del podio al mattino con la terza posizione provvisoria) con 168 punti e Petra Vlhova, in risalita di 4 posizioni a 160 punti.

Prossimo appuntamento domenica 21 novembre – prima manche 10:30, seconda 13:30 –, con il secondo slalom femminile, in diretta su Raisport ed Eurosport.