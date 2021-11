Vinícius Jr. si è preso il Real Madrid, la storia del “timido” fenomeno brasiliano: dalla diffidenza di Benzema al forte legame con la famiglia

SportFair

Il calciatore del futuro è brasiliano e gioca con la maglia del Real Madrid: si tratta di Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, noto semplicemente come Vinícius Jr. Il classe 2000, nonostante la giovane età, ha deciso di prendere sulle spalle i Blancos e le ultime prestazioni sono state da fuoriclasse vero. L’attaccante non ha fatto rimpiangere Benzema, anzi è stato decisivo anche nel successo in campionato contro l’Elche, 1-2 il risultato finale con la doppietta di Vinicius, due gol uno più bello dell’altro. E’ un predestinato, in grado di diventare uno dei calciatori più forti, di vincere tantissimi trofei e anche il Pallone d’Oro. Il Real Madrid è pronto a blindarlo con un rinnovo del contratto a cifre tre volte più importanti, circa 10 milioni di euro a stagione.

Chi è Vinicius

Vinicius è un calciatore brasiliano che gioca principalmente come ala sinistra ma che può svariare su tutto il fronte dell’attacco, a destra ma anche da prima punta. E’ forte fisicamente, ma è anche agile e bravo nell’uno contro uno, si è confermato molto forte anche in fase realizzativa. Adesso è diventato anche concreto. Inizia la carriera dalle giovanili del Flamengo, poi l’esordio in prima squadra. Si mette in mostra e attira l’attenzione del Real Madrid. Partita dopo partita dimostra le sue qualità e diventa un punto di riferimento. Nel 2019 riceve la convocazione dalla nazionale maggiore del Brasile.

Si è dimostrato già molto più maturo rispetto alla sua età: “sono tranquillo, voglio rimanere qui – ha detto a TNTSports – Non mi interessa quanto durerà il contratto e quanto mi pagheranno. Quello che conta per me è di essere nel miglior club al mondo”. Non è stato tutto rose e fiori per Vinicius, anche l’inserimento al Real Madrid non è stato dei più semplici. Durissimo un commento di Benzema, all’intervallo della partita di Champions League contro il Mönchengladbach: “non passargli la palla, gioca contro di noi. Fa quello che vuole”, la frase pronunciata dal francese al compagno Mendy. Adesso il rapporto tra Vinicius e Benzema è completamente cambiato, il francese è diventato ancora più importante dal punto di vista realizzativo grazie agli assist del brasiliano. Nella sua infanzia era considerato molto timido, amava giocare ai videogiochi e passava molto tempo al cellulare. Si preoccupa molto delle questioni riguardanti la sua famiglia, i primi anni della sua vita non sono stati facili dal punto di vista economico, la svolta è arrivata grazie al calcio. Non beve alcolici, ma solo Coca-Cola.