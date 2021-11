Vidal in lacrime, qualificazioni Mondiali amare per Arturo: calcio in faccia ad un avversario ed espulsione [VIDEO]

SportFair

Sono andate in scena ieri sera nuove partite, in tutto il mondo, valide per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. In Europa il cerchio si è chiuso, in attesa dei playoff del prossimo marzo che assegneranno gli ultimi pass per la rassegna iridata.

Uscendo dall’Europa, non è mancato lo spettacolo nei match di ieri sera che hanno visto in campo tanti giocatori che militano in Serie A. Tra questi anche Arturo Vidal, autore di un’entrata folle che gli è costata l’espulsione dopo solo 15 minuti di gioco. Il giocatore dell’Inter ha colpito in faccia con un calcio il suo avversario Felix Torres. Un fallo probabilmente involontario vista la reazione di Vidal, che ha abbracciato l’arbitro, piangendo, dopo che questo ha tirato fuori il cartellino rosso.

“Non ci credo. Posso solo scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la mia famiglia e tutto il mio Paese. Lottiamo fino alla fine!“, ha commentato Vidal sui social, scusandosi con tifosi e compagni.