Verstappen scatenato: partenza eccezionale in Qatar, grande rimonta dell’olandese [VIDEO]

SportFair

E’ in corso il gran premio di Formula 1 del Qatar, appuntamento fondamentale per la corsa al titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Buona partenza del pilota della Mercedes che ha confermato la pole conquistata nelle qualifiche.

Scatto eccezionale di Verstappen: l’olandese scattava dalla settima posizione a causa della penalità di 5 posizioni. Il pilota della Red Bull è scatenato e si porta in seconda posizione, poi in appena tre giri sorpassa Gasly e Alonso. Adesso sarà testa a testa tra i due protagonisti per la vittoria del mondiale.